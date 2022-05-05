С наступлением теплой погоды наверняка многие замечают, что прошлогодняя летняя одежда стала слегка узковата. В сезонных колебаниях веса нет ничего необычного, но литовский специалист по питанию д-р Сандрия Чапкаускиене отмечает, что наш вес зависит не столько от времени года, сколько от работы щитовидной железы, на которую влияет и время года, и наш возраст. Как показывает статистика, у каждой второй женщины есть нарушения работы щитовидной железы, что вызывает набор веса. Но есть и хорошая новость - отказавшись от некоторых продуктов питания, вес можно скорректировать.

Для абонентов

Как вес связан с щитовидной железой

Одно из наиболее частых нарушений работы щитовидной железы - ее ослабленная функция, или гипотиреоз. Его признаки обширны, но одно из основных проявлений - усталость, которая чувствуется уже с пробуждения утром, эмоциональная чувствительность и смена настроения, проблемы с весом, а именно: он не меняется, хотя вы занимаетесь спортом и правильно питаетесь. Узнать, как работает щитовидная железа, можно при помощи простейших анализов крови.