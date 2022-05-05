Какие продукты нельзя есть, когда лишние килограммы стоят на месте?

В сезонных колебаниях веса нет ничего необычного, но литовский специалист по питанию д-р Сандрия Чапкаускиене отмечает, что наш вес зависит не столько от времени года, сколько от работы щитовидной железы, на которую влияет и время года, и наш возраст. Как показывает статистика, у каждой второй женщины есть нарушения работы щитовидной железы, что вызывает набор веса. Но есть и хорошая новость - отказавшись от некоторых продуктов питания, вес можно скорректировать.