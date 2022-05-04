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Европа - сама себе враг на войне в Украине
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Словакия и Венгрия, страны ЕС, которые больше всего зависят от российского топлива, неоднократно заявляли, что не согласятся на санкции относительно энергетики.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно обвинил Запад в ведении прокси-войны в Украине. Это заявление ошибочно и вводит в заблуждение. На самом деле Запад поддерживает обе стороны этого конфликта, и Россия, безусловно, является главным бенефициаром. С начала своего вторжения Россия получила от Европы более 50 миллиардов евро (52,7 миллиарда долларов), что более чем в десять раз превышает сумму помощи Запада Украине в виде наличных и вооружения.