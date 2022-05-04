Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно обвинил Запад в ведении прокси-войны в Украине. Это заявление ошибочно и вводит в заблуждение. На самом деле Запад поддерживает обе стороны этого конфликта, и Россия, безусловно, является главным бенефициаром. С начала своего вторжения Россия получила от Европы более 50 миллиардов евро (52,7 миллиарда долларов), что более чем в десять раз превышает сумму помощи Запада Украине в виде наличных и вооружения.

В последние несколько дней некоторые европейские компании заявили, что, возможно, готовы платить за российский газ в рублях, хотя Европейская комиссия считает это незаконным. Назревает крупное политическое противостояние между Еврокомиссией и компаниями - или даже между странами - по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы отказаться от российского газа. Но ни один европеец в здравом уме не должен хотеть продолжать финансировать войну Путина против Украины. Так или иначе - это будущее Европы.