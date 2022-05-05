Франция – это не Соединенные Штаты. Многие либералы, включая меня, опасались, что Марин Ле Пен может выиграть выборы на пост президента Франции по той же причине, по которой Дональд Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон в 2016 году: ненависть к более либеральному кандидату позволит протиснуться ультраправому популисту.

К счастью, достаточное количество людей, которые не любят президента Эммануэля Макрона, все же неохотно согласились и проголосовали за него во втором туре, чтобы помешать Ле Пен. Многие избиратели заявили, что если выбирать между холерой и чумой, то первый вариант определенно лучше. Сам Макрон признал это в своей победной речи, заявив: