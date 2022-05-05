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Молодой эстонец стал акулой продаж на Amazon

Цель Карла Пуудерселль — создать бренд, который можно было бы продавать крупной компании.

ФОТО: Eero Vabamägi

Еще два года назад Карл Пуудерселль начал вести бизнес на Amazon, желая тем самым заработать себе на жизнь. "После гимназии и армии я задумался, что же предпринять в жизни дальше. Было два варианта на выбор: стать профессиональным игроком в покер или начать собственный бизнес. Я выписал плюсы и минусы обоих вариантов, но поскольку в покере заработок зависит от того, сколько времени ты на него тратишь, а я этого не хотел, я нашел вариант, где можно было бы получить коммерческий доход, даже пока ты спишь", - пишет Rus.Postimees.

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Во время службы в армии Карл начал изучать в интернете, какие возможности предпринимательства существуют вообще. Он обнаружил, что некоторые люди зарабатывают, делая покупки в интернет-магазине Amazon. Поначалу он был настроен скептически - нельзя верить всему, что видишь в интернете. Тем не менее идея показалась Карлу настолько интересной, что он начал изучать этот вопрос дальше. Вскоре он встретился с Эгле Раадик, которая смогла успешно развивать бизнес на Amazon в Эстонии, поэтому план Карла начал обретать форму.

Ключ к успеху кроется в умении расшифровывать данные