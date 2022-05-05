Молодой эстонец стал акулой продаж на Amazon

Еще два года назад Карл Пуудерселль начал вести бизнес на Amazon, желая тем самым заработать себе на жизнь. "После гимназии и армии я задумался, что же предпринять в жизни дальше. Было два варианта на выбор: стать профессиональным игроком в покер или начать собственный бизнес. Я выписал плюсы и минусы обоих вариантов, но поскольку в покере заработок зависит от того, сколько времени ты на него тратишь, а я этого не хотел, я нашел вариант, где можно было бы получить коммерческий доход, даже пока ты спишь", - пишет Rus.Postimees.