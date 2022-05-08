К сожалению, во многих семьях анекдоты о жене с головой болью не просто шуточки, а печальная действительность. Кроме того, голова болит не только у жен, но нередко и у мужей. Кажется, что у пары, сексуальные отношения которой сначала были частыми и полноценными, что-то внезапно произошло и один из них почему-то начинает сторониться постели или воспринимает это как утомительный "супружеский долг". Об этом пишет литовская радиодива Скайва Ясевичуте.

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Тут и далее - повествование от ее лица.

В моей программе на радиостанции M-1 есть такая рубрика о проблемах, в которой народ откровенно рассказывает о своих заботах и ждет советы от других слушателей. В неделю получаю два-три письма от людей, которые потеряли интерес. Человек, для которого секс все еще важен, действительно не понимает, как можно не хотеть чего-то, что приносит удовольствие. Оказалось - можно, более того, это происходит слишком часто и причины могут быть самыми разными.