В Москве начата направленная против нацизма и "раскрывающая шведских нацистов" рекламная кампания на остановках общественного транспорта. В ней используются значительные исторические шведские лица - детская писательница Астрид Линдгрен, предприниматель и основатель IKEA Ингвар Кампрад, кинорежиссер Ингмар Бергман и король Швеции Густав V, в ней используются цитаты и фразу из работ и речей этих лиц, свидетельствующие, что они- нацисты. Причин для такой увертюры очернения может быть две: активная поддержка Швецией Украины, принятие беженцев и желание вступить в НАТО. Чтобы подчинить народ, нужно компрометировать его звезд.

Массовой публике приятно узнавать "плохие вещи" о популярных людях и эта выдуманная ложь иногда прилипает сильнее, чем хорошие дела. Теперь вдруг автор Карлсона, Пеппи и Братьев Львиное сердце оказалась "нацисткой", а не уважаемой писательницей, граждански активным, самоотверженным человеком, всю сумму своего гонорара вложившим в строительство детской больницы в в Стокгольме. Так и прожившим всю жизнь в скромной квартирке на третьем этаже. Однако активисты в Москве начали шведскую кампанию и найдутся люди, которые поведутся на этот "душ из дерьма" и "зажарятся" в запахе лживой кампании.