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Кремль искал нацистов в Швеции и нашел Астрид Линдгрен
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В Москве начата направленная против нацизма и "раскрывающая шведских нацистов" рекламная кампания на остановках общественного транспорта. В ней используются значительные исторические шведские лица - детская писательница Астрид Линдгрен, предприниматель и основатель IKEA Ингвар Кампрад, кинорежиссер Ингмар Бергман и король Швеции Густав V, в ней используются цитаты и фразу из работ и речей этих лиц, свидетельствующие, что они- нацисты. Причин для такой увертюры очернения может быть две: активная поддержка Швецией Украины, принятие беженцев и желание вступить в НАТО. Чтобы подчинить народ, нужно компрометировать его звезд.