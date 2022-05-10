Литовский медик Вилюс Кочубайтис, который работал военным врачом в Афганистане и описал пережитое в нескольких книгах, сейчас очень пристально следит за событиями в Украине и признает, что по сравнению с ними его опыт в Афганистане можно считать настоящим курортом. Он нескрываемо ужасается российскими вооруженными силами, которые не только хладнокровно убивают мирных жителей, но и бросают своих раненых на поле боя - согласно военной этике поступать так чрезвычайно постыдно. Не говоря о том, что по медикам не стреляли даже солдаты нацистской Германии.

Для абонентов

- Вы смотрите на войну в Украине, нужно думать, немного другими глазами, чем обычные люди. Какая информация из зоны военных действий доходит до вас и какие мысли она вызывает?

- Знаю немало военных врачей из Украины, но, как только началась война, они из соображений безопасности прекратили какие-либо контакты и бросили социальные сети. Их можно понять - их разговоры, возможно, прослушиваются, так как все они - военные высокого ранга.

Конечно, в условиях войны наступил совсем другой режим работы. В стране, в которой войны нет, ты думаешь, как спасти больных.