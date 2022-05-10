В Риге на улице Миера, 18, стоит довольно грустный и заброшенный дом. Со сказочной башенкой, флюгером на ее конце, рельефами белого медведя и инициалов и угловатыми формами. Дом с особым характером. Одна из ярчайших жемчужин не только улицы Миера, но и всего центра Риги. Беда лишь в том, что это заброшенные развалины. Истлевшие, сгоревшие, разрушенные, разваленные и униженные.

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Почему бы не купить развалины и совершенно ничего не делать? Почему бы нет? Конечно, конечно, что я понимаю в недвижимости. Моя единственная недвижимость - кот, так как ночью сдвинуть его, чтобы получить кусок одеяла, невозможно.