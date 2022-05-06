"Зря не послушала мужа и не уехала тогда". История сбежавшей из ада в Мариуполе

Муж был на службе и предупреждал свою семью заранее, он говорил, что лучше им пока переехать в Западную Украину, но Юлия до последнего не верила, что начнется полномасштабная война. "Я говорила – кто на нас нападет? У нас заводы, порт, у нас такой красивый город, они не посмеют это все разрушить. Но когда Мариуполь начали сравнивать с землей – я осознала, что зря не послушала мужа и не уехала тогда".