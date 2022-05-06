"Зря не послушала мужа и не уехала тогда". История сбежавшей из ада в Мариуполе

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Муж был на службе и предупреждал свою семью заранее, он говорил, что лучше им пока переехать в Западную Украину, но Юлия до последнего не верила, что начнется полномасштабная война. "Я говорила – кто на нас нападет? У нас заводы, порт, у нас такой красивый город, они не посмеют это все разрушить. Но когда Мариуполь начали сравнивать с землей – я осознала, что зря не послушала мужа и не уехала тогда".
6 марта во двор семьи прилетел снаряд и повредил дом, поэтому Юлия с дочерью и родителями мужа спустились жить в подвал – оттуда они не выходили около месяца. Семья там просто выживала.
Спустя месяц закончилась питьевая вода и Юлии пришлось выйти из подвала в город, чтобы раздобыть ее. "Когда я вышла на улицу, я вам клянусь, я заблудилась в своем городе, который я так хорошо знала. Там настолько все было разрушено, что я не понимала, куда я иду".