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Как за вроде бы невинным объявлением о недвижимости скрывается мошенничество из России

Брачная аферистка.

ФОТО: Saarte Hääl

В одной группе в соцсетях появилось объявление, автором которого, как выяснилось позже, оказалась брачная аферистка из России. 

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На первый взгляд это самое обычное объявление, которых огромное множество в местных группах. Но если изучить биографию автора этого поста, откроются интересные подробности.

На аватарке "Эльмиры" (нам удалось установить настоящее имя мошенницы, но об этом позже) в Facebook символика в цветах украинского флага, и если просмотреть ее посты, они направлены на сбор поддержки мирных жителей и военных. Сама Эльмира утверждает, что является украинской журналисткой, и для поддержания этой легенды с 10 марта, когда был создан фейковый аккаунт, разместила десятки "новостей" на тему Украины.

Чтобы сделать легенду еще более правдоподобной для доверчивых, для Эльмиры были созданы аккаунты в нескольких других социальных сетях.