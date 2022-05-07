"Из города словно душу вынули". Жители Херсона о происходящем в оккупации

Людей, кто может рассказать о реальной ситуации в Херсоне, отыскать крайне сложно. Многие попросту боятся говорить о таком по телефону, максимум могут написать несколько сообщений, так как все разговоры прослушиваются и за лишние слова может грозить задержание. Или даже смерть.

Несколько дней с Херсоном не было связи, дозвониться до Кости было невозможно, и только 4 мая наконец удалось пообщаться. Вот как город описывает журналист Константин сейчас: "Пусто, грустно, людей почти нет. Такое ощущение, что из города душу вынули. Со всех углов сквозит страх и надежда. Ходить быстро и дворами, говорить тихо, часто оглядываться, избегать незнакомых, очень много фээсбэшников в гражданке, много агентов ИПСО, они везде - в маршрутках, в очередях - и все слушают. Ходим дворами, перешептываемся о новостях, строим догадки, когда придут наши".