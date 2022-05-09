До пандемии ностальгия была важной силой в мировой политике. Дональд Трамп пришел к власти, пообещав "сделать Америку снова великой", а сторонники Брексита выиграли свою политическую битву отчасти благодаря идеализации имперского прошлого Британии. Пока председатель КНР Си Цзиньпин призывал к "великому возрождению китайского народа", президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана переполняли неосманские амбиции, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сожалел о территориальных потерях Королевства Венгрия после Первой мировой войны.

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Эти тенденции отошли на второй план, когда пандемия заставила всех сосредоточиться на актуальном кризисе. Однако теперь, когда Covid-19 постепенно тает в зеркале заднего вида, ностальгия вернулась с удвоенной силой. Президент России Владимир Путин довел этот тип политики до крайности, оправдывая агрессивную войну против Украины ложными утверждениями, будто соседняя с Россией страна является "неотъемлемой частью нашей собственной истории, культуры и духовного пространства".