Испытание Twitter Илоном Маском
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Пока Илон Маск собирается купить Twitter за 44 миллиарда долларов, комментаторы изо всех сил пытаются понять, что будет означать для платформы "абсолютизм свободы слова", который поддерживает самый богатый человек в мире. Но этот принцип также может стать источником головной боли для самого Маска.
Похоже, миллиардер выбрал неудачное время для отказа от модерации контента в Twitter, поскольку в настоящее время Европейский союз и Великобритания собираются принять законы, направленные на повышение безопасности и подотчетности социальных сетей. По сути, невзирая на угрозы официальных лиц, у Маска будет возможность урезать ограничения контента на платформе, если он того пожелает. Но он может и передумать, как только поймет, что эта свобода вскоре будет налагать увеличенную ответственность.