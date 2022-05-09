Во вторник, 10 мая, состоится грандиозный 66-й конкурс песни "Евровидение". В нем принимают участие представители 40 стран, чтобы бороться за победу, представить свою страну и порадовать зрителей великолепными выступлениями. В этом году имя Латвии представляет группа Citi Zēni. Они выйдут на сцену в первом полуфинале под вторым номером.

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Конкурс откроет обладательница сильного голоса из Албании Ронела Хаяти с песней Sekret, но сразу после Латвии на сцену выйдут наши соседи литовцы, которые в этом году удивят публику лирической песней Sentimentai в исполнении Моники Лю.

Хотя исход конкурса предсказать сложно, мы хотим получить немного больше информации и почувствовать эмоции царящие среди специалистов отечественной индустрии и, что они думаю о шансах группы Citi Zēn на выход в финал. Может быть, это будет год успеха для Латвии?