Melnā Piektdiena: душа клуба - Андрон и другие имена, которые останутся в истории

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Напомним, наша беседа с Сергеем проходит в стенах клуба Melnā Piektdiena. Мы сидим на изрисованных и обклеенных стикерами групп деревянных скамейках. Идея открыть клуб на месте бывшего завода Sarkanā zvaigzne принадлежала одному из его близких друзей, ныне покойному Андрею Тихомирову (Андрон).

Андрей Тихомиров ушел из жизни осенью 2021 года. Он был душой и сердцем клуба Melnā Piektdiena, хотя и не играл ни на каком музыкальном инструменте, но был знаком большинству металхэдов в Латвии и за ее пределами.

Подружились они с Сергеем в 1992 году. Тогда Андрон только вернулся из армии: "Он пришел в 1992-м, и мы сразу познакомились. Я помню, мы дома у него переписывали какие-то пластинки. Нас тогда собралось человек шесть, и мы пошли к нему, потому что у него была хорошая "вертушка" и магнитофон. Тогда и состоялось первое знакомство".

Во времена СССР, да и позже, в Латвии многие зарубежные пластинки официально невозможно было приобрести. Поэтому их можно было купить нелегально на так называемой "Бирже" - в торговом месте, расположенном в Бикерниекском лесу с середины 1970-х годов, а затем рядом с Латвийской академией спортивной педагогики (LSPA). Часто это были переписанные несколько раз копии.

Андрей Тихомиров был совершенно немузыкальным человеком.

"Я пытался научить его играть на гитаре. Ну совершенно нет! Знаешь, есть люди, которые хорошо пишут стихи, а есть те, кто их понимает. Андрон как раз был из таких. Он хорошо разбирался в музыке. Играть он ее не мог, но все остальное у него было в порядке. Он нам (Neglected Fields - Прим. ред.) очень сильно помогал. Тогда все это и завязалось", - вспоминает Сергей.