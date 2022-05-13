Когда-то было время, когда в самолете можно было не только курить, но и абсолютно спокойно случайно забрести в кабину пилота. Конечно, это запрещено уже много лет, и доступ к пилотам есть только у некоторых членов экипажа. Если бы так было в 1994 году, когда идея пилота "Аэрофлота" пригласить в кабину самолета своих дочь и сына завершилась трагедией...

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23 марта 1994 года резервный пилот Ярослав Кудринский привел в кабину пилотов двух своих детей - 12-летнюю дочь Яну и 16-летнего сына Эльдара.

Ярослав разрешил детям сесть в кресло пилота и покрутить штурвал, так как самолетом в тот момент управлял автопилот. То, что произошло далее, основано на аудиозаписях черного ящика.

Дочь Ярослава Яна села в кресло пилота первой. Ярослав подрегулировал автопилот, чтобы он в нужный момент повернул самолет, пока Яна находится за штурвалом. Автопилот по-прежнему был включен. Сын Ярослава Эльдар сел в кресло пилота следующим, однако, когда поворачивал штурвал, приложил большую, чем Яна, силу, что выключило автопилот, оставив власть над самолетом в ведении Эльдара.