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Дал сыну порулить... Трагическая катастрофа самолета "Аэрофлота"
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Когда-то было время, когда в самолете можно было не только курить, но и абсолютно спокойно случайно забрести в кабину пилота. Конечно, это запрещено уже много лет, и доступ к пилотам есть только у некоторых членов экипажа. Если бы так было в 1994 году, когда идея пилота "Аэрофлота" пригласить в кабину самолета своих дочь и сына завершилась трагедией...
23 марта 1994 года резервный пилот Ярослав Кудринский привел в кабину пилотов двух своих детей - 12-летнюю дочь Яну и 16-летнего сына Эльдара.
Ярослав разрешил детям сесть в кресло пилота и покрутить штурвал, так как самолетом в тот момент управлял автопилот. То, что произошло далее, основано на аудиозаписях черного ящика.