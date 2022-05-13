Когда-то было время, когда в самолете можно было не только курить, но и абсолютно спокойно случайно забрести в кабину пилота. Конечно, это запрещено уже много лет, и доступ к пилотам есть только у некоторых членов экипажа. Если бы так было в 1994 году, когда идея пилота "Аэрофлота" пригласить в кабину самолета своих дочь и сына завершилась трагедией...