Последний, четвертый, пакет реформ железнодорожных перевозок предусматривает открытие в странах Евросоюза конкуренции свободного рынка пассажирских железнодорожных перевозок. Сейчас эти обязанности осуществляет предприятие Pasažieru vilciens, у которого договор госзаказа в силе до конца 2024 года. В свою очередь, исследование рынка с целью найти железнодорожного оператора, который был бы готов обеспечить в Латвии пассажироперевозки по железной дороге, показало, что интерес выразили несколько предприятий.

"Свободный рынок же не означает, что в Тукумс едет один перевозчик, в Огре - другой, а в Елгаву - третий, - поясняет ректор. - Свободный рынок означает, что есть конкуренция, что есть конкурс на право перевозок. Но конкурс может быть на весь рынок Латвии, на все маршруты, компании соревнуются за право обслуживать все маршруты на короткий период времени. И тогда соблюдается закон, требования либерализации рынка".