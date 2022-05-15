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Кто будет перевозить пассажиров по железной дороге в Латвии?
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Поезда на Центральном вокзале в Риге. Иллюстративное фото
Последний, четвертый, пакет реформ железнодорожных перевозок предусматривает открытие в странах Евросоюза конкуренции свободного рынка пассажирских железнодорожных перевозок. Сейчас эти обязанности осуществляет предприятие Pasažieru vilciens, у которого договор госзаказа в силе до конца 2024 года. В свою очередь, исследование рынка с целью найти железнодорожного оператора, который был бы готов обеспечить в Латвии пассажироперевозки по железной дороге, показало, что интерес выразили несколько предприятий.