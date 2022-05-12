Запад отреагировал на российское нападение на Украину санкциями беспрецедентных масштабов и жесткости. Если судить по стандартам пропорциональности, реакция США, Евросоюза и их союзников выглядит надлежащей. Серьезная международная агрессия требует серьезного ответа. Но если судить по стандартам последовательности, эффективности и справедливости, далеко не очевидно, что Запад выбрал правильную стратегию. Возможно, правительствам нужно пересмотреть схему санкционного режима.

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Пока что западные комментаторы делают акцент на силе ответных мер. Санкциям подверглись торговля (ограничивается экспорт технологий в Россию и импорт нефти и газа из России), финансы (запрещаются транзакции с определенными российскими банками), государственные активы (заморожена значительная часть валютных активов Центробанка России), иностранные инвестиции (западные фирмы вынуждены прекратить работу в России), личные активы (экспроприируется собственность российских олигархов и официальных лиц).