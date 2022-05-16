После внезапного решения России в конце апреля отключить поставку газа Польше и Болгарии, опасения по поводу энергобезопасности в Латвии вспыхнули с новой силой. Некоторые указывают на вроде бы широко доступную в Латвии альтернативу - торф. Такие страны как Финляндия и Ирландия часть полученного торфа используют для производства энергии, но является ли производство такой энергии устойчивым?

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Несмотря на значение торфа в климатической политике, до сих пор есть страны, использующие торф для производства энергии. Например, в Финляндии 2% от общей произведенной за первые девять месяцев 2021 года энергии было произведено в результате сжигания торфа. В то же время стоит отметить, что в последние годы объем используемого ископаемого топлива и торфа в Финляндии снижается. И в Латвии торф используют в качестве топлива, однако уже с начала 2000-х годов использование торфа в энергетике резко снизилось.