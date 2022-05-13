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Репортаж ⟩ Российские войска все ожесточеннее бомбят восточноукраинские города

Журналисты Postimees и ETV прячутся от бомбежки неподалеку от города Сиверск.

ФОТО: Die Welt

Бои в Восточной Украине становятся все более ожесточенными, и все новые деревни и города попадают под бомбежки российских войск. Так происходит, например, с городом Сиверск, расположенном в северной части Донецкой области, куда журналисты Postimees пытались пробраться во вторник, 10 мая, вместе с коллегами - Кристьяном Свирдсеном и Антоном Алексеевым с ETV и с представителями немецкого издания Die Welt, пишет Rus.Postimees.

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Использующие дроны российские войска, кроме транспорта украинской армии, целятся и в гражданские автомобили, которые пытаются пробраться поближе к прифронтовым городам, пытаясь помешать доставке помощи и эвакуации людей. Поездка в каждый такой город является риском для добровольцев и журналистов. Во вторник во время поездки в Сиверск мы сами убедились в том, что российские войска используют кассетные бомбы и против гражданского населения. Кассетные бомбы падали в нескольких сотнях метров от нашего автомобиля.