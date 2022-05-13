Репортаж ⟩ Российские войска все ожесточеннее бомбят восточноукраинские города
Бои в Восточной Украине становятся все более ожесточенными, и все новые деревни и города попадают под бомбежки российских войск. Так происходит, например, с городом Сиверск, расположенном в северной части Донецкой области, куда журналисты Postimees пытались пробраться во вторник, 10 мая, вместе с коллегами - Кристьяном Свирдсеном и Антоном Алексеевым с ETV и с представителями немецкого издания Die Welt, пишет Rus.Postimees.