Репортаж ⟩ Российские войска все ожесточеннее бомбят восточноукраинские города

Использующие дроны российские войска, кроме транспорта украинской армии, целятся и в гражданские автомобили, которые пытаются пробраться поближе к прифронтовым городам, пытаясь помешать доставке помощи и эвакуации людей. Поездка в каждый такой город является риском для добровольцев и журналистов. Во вторник во время поездки в Сиверск мы сами убедились в том, что российские войска используют кассетные бомбы и против гражданского населения. Кассетные бомбы падали в нескольких сотнях метров от нашего автомобиля.