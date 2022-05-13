Председателем совета самой дорогой компании Эстонии впервые стала женщина

Eesti Energia заняла первое место в составленном Prudentia и Nasdaq Tallinn списке самых дорогих эстонских компаний - ее стоимость составляет 2,1 миллиарда евро. С небольшим отрывом за ней следует крупнейший банк страны Swedbank. Учитывая чрезвычайно высокие цены, государственная энергетическая компания, вероятно, сохранит свое первое место в рейтинге и в этом году.