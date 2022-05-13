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Председателем совета самой дорогой компании Эстонии впервые стала женщина

Анне Мере

ФОТО: Eero Vabamägi

В Эстонии уже была женщина-президент, сейчас женщина занимает пост премьер-министра, а с четверга Анне Мере возглавит совет предприятия Eesti Energia. Об этом пишет Rus.Postimees

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Мере является второй женщиной-членом совета в истории Eesti Energia. Ранее в совет компании входила руководитель отдела государственного имущества Министерства финансов Кайе Карниол.

Eesti Energia заняла первое место в составленном Prudentia и Nasdaq Tallinn списке самых дорогих эстонских компаний - ее стоимость составляет 2,1 миллиарда евро. С небольшим отрывом за ней следует крупнейший банк страны Swedbank. Учитывая чрезвычайно высокие цены, государственная энергетическая компания, вероятно, сохранит свое первое место в рейтинге и в этом году.