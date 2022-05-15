Войны часто возникают и продолжаются из-за просчетов обеих сторон в оценке их возможной мощи. В случае с Украиной Россия совершила серьезную ошибку, недооценив решимость украинцев воевать и эффективность поставляемого НАТО оружия. Однако Украина и НАТО также переоценивают свои возможности в плане победы над Россией на поле боя. Результатом является война на истощение, в которой каждая сторона верит, что выиграет, но обе в итоге проиграют. Украина должна активизировать разработку условий мирного договора, подобного тому, который был на столе в конце марта, но от которого она отказалась из-за свидетельств российских зверств в Буче и, возможно, из-за изменения оценки своих военных перспектив.