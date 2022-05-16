За два с лишним месяца пристального внимания средств массовой информации к войне в Украине одна история осталась практически незамеченной. В конце апреля США и Россия провели обмен пленными. Россия освободила американца (бывшего морского пехотинца), которого она задержала около трех лет назад, а США освободили российского летчика, заключенного в тюрьму более десяти лет назад по обвинению в контрабанде наркотиков.

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Примечательно то, что этот обмен состоялся в то время, когда жестокое вторжение России в Украину довело отношения с США до самой низкой точки со времен окончания Холодной войны. США предпочли избежать прямого военного участия в войне, но они многое делают, чтобы повлиять на ее траекторию, включая предоставление Украине огромного количества все более современного оружия, разведывательных данных и обучения, чтобы она могла успешно противостоять и потенциально одержать победу над Русскими силами. США также предприняли шаги по укреплению НАТО и ввели против России жесткие экономические санкции.