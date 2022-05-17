Война России с Украиной предоставила президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану возможность изображать из себя государственного деятеля и миротворца в регионе, даже если он удваивает количество нарушений демократических принципов и прав человека у себя дома. Рассмотрим бедственное положение Османа Кавалы, известного филантропа и активиста гражданского общества, который недавно был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, спустя четыре года после того, как он был оправдан, повторно судим и вновь заключен в тюрьму судами подконтрольными Эрдогану.