Война России с Украиной предоставила президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану возможность изображать из себя государственного деятеля и миротворца в регионе, даже если он удваивает количество нарушений демократических принципов и прав человека у себя дома. Рассмотрим бедственное положение Османа Кавалы, известного филантропа и активиста гражданского общества, который недавно был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, спустя четыре года после того, как он был оправдан, повторно судим и вновь заключен в тюрьму судами подконтрольными Эрдогану.

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Отношение Турции к Кавале превосходит даже преследование в России Алексея Навального, оппозиционного деятеля, недавно приговоренного к девяти годам лишения свободы.

Турция обрекла Кавалу на то, что Ханна Арендт назвала "ямой забвения, которую тоталитарные правители готовят своим противникам".