"Троянский конь" Путина и бизнес с недвижимостью в странах Балтии

В совет инвестиционной компании Summus Capital, базирующейся в Таллинне и имеющей один из крупнейших портфелей недвижимости в странах Балтии, некоторое время входил Эллиотт Роуэн Окленд, которого представляют как британского ученого-экономиста. Пару недель назад он стал финансовым директором нашумевшего российского шпионского банка International Investment Bank (IIB, или МИБ), расположенного в столице Венгрии Будапеште, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Postimees.