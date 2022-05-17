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"Троянский конь" Путина и бизнес с недвижимостью в странах Балтии

ФОТО: Pexels

В совет инвестиционной компании Summus Capital, базирующейся в Таллинне и имеющей один из крупнейших портфелей недвижимости в странах Балтии, некоторое время входил Эллиотт Роуэн Окленд, которого представляют как британского ученого-экономиста. Пару недель назад он стал финансовым директором нашумевшего российского шпионского банка International Investment Bank (IIB, или МИБ), расположенного в столице Венгрии Будапеште, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Postimees.

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Год назад Окленд установил связь с Эстонией, когда стал членом наблюдательного совета базирующегося здесь паевого товарищества Summus Capital OÜ.

Summus Capital

Summus Capital, одна из ведущих компаний по инвестированию в недвижимость в странах Балтии, владеет 12 объектами недвижимости, в том числе центром здоровья Confido на Веэренни в Таллинне и универмагом De la Gardie, торговым центром Auriga на Сааремаа, строительным магазином Depo в Риге и - вместе с Иваром Венделином - торгово-развлекательным центром Riga Plaza. В середине апреля Summus Capital также купил торговый центр Damme в Риге.