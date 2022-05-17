"Троянский конь" Путина запустил руку в бизнес с недвижимостью в странах Балтии

Год назад Окленд установил связь с Эстонией, когда стал членом наблюдательного совета базирующегося здесь паевого товарищества Summus Capital OÜ.

Summus Capital, одна из ведущих компаний по инвестированию в недвижимость в странах Балтии, владеет 12 объектами недвижимости, в том числе центром здоровья Confido на Веэренни в Таллинне и универмагом De la Gardie, торговым центром Auriga на Сааремаа, строительным магазином Depo в Риге и - вместе с Иваром Венделином - торгово-развлекательным центром Riga Plaza. В середине апреля Summus Capital также купил торговый центр Damme в Риге.