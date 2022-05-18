Чтобы помочь жителям Латвии справиться с растущими счетами за электричество и теплоэнергию, с начала года было введено несколько механизмов поддержки. В связи с этим для многих счета за электроэнергию стали меньше, чем до роста цен. Однако некоторые меры поддержки с мая прекратятся, а мировые цены на электроэнергию, а также на газ, который иногда используется для выработки электроэнергии, в свою очередь, растут. Соответственно возникает вопрос: какие сюрпризы нас ожидают в майских счетах?

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В апреле этого года средняя цена на электроэнергию в латвийской торговой зоне составляла 109,40 евро за мегаватт-час (МВт-ч), что в сравнении с мартом - на 33,4% меньше. Об этом говорится в обзоре рынка электроэнергии Латвии, подготовленном латвийским оператором системы передачи электроэнергии AS Augstsprieguma tīkls. Такое снижение, конечно, радует, но… По сравнению с апрелем 2021 года цена на 251%, или в 3,5 раза, выше, несмотря на впечатляющее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.

С 1 января по 30 апреля этого года государство полностью покрывало расходы на компонент обязательный закупки (КОЗ) электроэнергии и издержки за услуги системы электроэнергии. Потребителям централизованного теплоснабжения были возмещены все затраты, превышающие 68 евро за МВт-ч, а домохозяйствам, использующим природный газ для отопления, покрыты расходы свыше 34 евро за МВт-ч.