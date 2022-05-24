Лёгкая атлетика - это вид спорта, в котором различными способами проверяются пределы физических возможностей человека. Один из старейших мировых рекордов, который держится уже более 30 лет, это прыжки в длину у мужчин - 8,95 м. Не хватает всего 5 сантиметров до круглой цифры - 9 метров. Кстати, чтобы на 5 см побить предыдущий рекорд (8,90 м) пришлось ждать 23 года...

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30 августа 1991 года на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Токио состоялись легендарные соревнования по прыжкам в длину. Не только за золотые медали, но и за возможность установить новый мировой рекорд сражались два великолепных спортсмена из США - Карл Льюис и Майк Пауэлл.

Перед соревнованиями говорили, что погода не очень благоприятная - высокая жара, влажность и ветер. Ожидался тайфун.