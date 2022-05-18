"Магнитофон был моей игрушкой", - вспоминает 33-летний латвийский продюсер, композитор и диджей Родион Гордин. В 5-летнем возрасте он поймал себя на мысли, что любит не столько слушать музыку, сколько делиться ею с другими. Так он стал создавать свои первые музыкальные сборники.

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"Сам себе диджей"

"Я стал диджеем сам по себе, но я не знал тогда, что эта профессия так называется", - вспоминает Родион Гордин.

Он самостоятельно нашел, как слушать радио на магнитофоне и записывать на кассету понравившиеся треки. Все это Родион Гордин проделывал, пока родители были на работе. Порой в его фонотеке оказывались композиции, которые были не совсем по возрасту, а иногда и вовсе нецензурные (например, группа "Мальчишник"). Конечно, ему за это попадало, но это его не останавливало. Ведь если композиция была хорошая, то было совсем неважно, есть ли в ней ненормативная лексика.

Так, с 5 лет Родион стал создавать собственные сборники. Первые публичные дискотеки Гордин стал проводить вместе с единомышленниками, когда ему было всего 15 лет. Так постепенно он оказался среди диджеев, а после поменялись тренды и мода, а Родион следом за ними приобщился к электронной музыке. Он стал открывать для себя мир западной музыки.

В детстве Гордин много слушал Майкла Джексона, который для него стал кумиром, а потому в русской клубной музыке он практически не ориентировался.

"Когда я дошел до электронной музыки, это были такие диджеи, как, например, Армин ван Бюрен. Тогда они были все молодыми. Да, это не была такая индустрия, как сейчас, но они сами делали свою музыку", - отмечает Родион.

Это была для него следующая ступень. Он понял, как отбирать музыку, как играть ее людям на дискотеках, но теперь пришла пора учиться ее создавать...

Спустя 14 лет работы на радио Родион Гордин понял, что пришло время уходить. С его слов, он все необходимое для себя узнал, и дальше ему там некуда было расти, а развиваться хотелось: "Я не до пика дошел, а просто понял, что пора идти дальше к новым мечтам и целям. Мне как творческому человеку нужны были новые испытания и вызовы".

Тогда он решил профессионально делать продакшн. За год у него сформировалась неплохая команда. Таким образом, был создан сервис, который пишет песни и обрабатывает музыку, создает джинглы для рекламы и т. д. В процессе работы за последний год было написано несколько композиций "в стол", а потому Родион решил, что можно использовать их для себя.

"Песня называется "Высота". Она родилась еще перед всеми трагическими событиями 24 февраля. Как-то все нагнеталось. В итоге получилась такая лирическая работа. Я никогда такого не писал... Сейчас огромное значение приобретают слова. Порой они могут ранить так же сильно, как бомбы. К примеру, из-за сказанных слов разрушаются семьи. Песня о том, что слова - это самое сильное оружие. Если что-то падает с огромной высоты, то оно разбивается, хочешь ты этого или нет", - поясняет Родион.

Родион Гордин ФОТО: Пресс-фото

"Вся моя активная ночная жизнь была до 18 лет".

"Не знаю, хорошо или плохо, но когда мне исполнилось 18, у меня пропал вкус на посещение клубов, потому что это стало можно", - отмечает Родион Гордин.

В те годы это был своеобразный челлендж - попробовать в несовершеннолетнем возрасте попасть в клуб и "вкусить этот запретный плод": "А когда мне было 18, то я уже был везде. Мне уже стало неинтересно. Поэтому мы стали собираться на более камерных мероприятиях".

Когда Родион Гордин был ребенком, то клубы только начинали превращаться в большие машины. Популярный по тем временам Zero Zone по техническому оснащению значительно уступал современным танцевальным площадкам, но он был невероятно популярен и туда все стремились попасть.