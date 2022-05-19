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Под полом церкви обнаружились неожиданные находки

Скелеты рядом с церковью Нигулисте в котловане будущего водопровода.

ФОТО: Taavi Sepp

Недавние раскопки как внутри церкви Нигулисте в Таллинне, так и рядом со зданием преподнесли археологам несколько приятных сюрпризов в виде хорошо сохранившихся захоронений, сообщает Rus.Postimees.

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Под руководством Мартина Мальве, исследователя костей из Тартуского университета, сперва начали копать под башней церкви, где планируется построить лифт, чтобы доставлять посетителей наверх. "Было известно, что в 1970-х годах здесь были проложены трубы центрального отопления, и можно было предположить, что все было перекопано и на этом месте захоронения не сохранились", - сказал Мальве. Но стоило убрать бетонный пол советских времен, как были найдены четыре гробницы. Они были повреждены лишь частично, и было раскопано 25 скелетов, датируемых 18 веком.

Нынешние раскопки под церковью Нигулисте являются одним из самых ярких событий 15-летней карьеры исследователя костей Мартина Мальве. Более впечатляющим было только массовое захоронение времен Северной войны с 92 скелетами, раскопанное в прошлом году на улице Оа в Тарту.

ФОТО: Таави Сепп