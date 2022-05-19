Под полом церкви обнаружились неожиданные находки

Под руководством Мартина Мальве, исследователя костей из Тартуского университета, сперва начали копать под башней церкви, где планируется построить лифт, чтобы доставлять посетителей наверх. "Было известно, что в 1970-х годах здесь были проложены трубы центрального отопления, и можно было предположить, что все было перекопано и на этом месте захоронения не сохранились", - сказал Мальве. Но стоило убрать бетонный пол советских времен, как были найдены четыре гробницы. Они были повреждены лишь частично, и было раскопано 25 скелетов, датируемых 18 веком.