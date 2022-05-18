Ср, 18.05.2022
Подпишись
LAT
Более точный поиск
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт TVNET
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на TVNET

Рассказ добровольца из Эстонии, воюющего в Украине

Доброволец Арди.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Postimees нашел на харьковском фронте мужчину из Эстонии, который уже два месяца состоит в иностранном легионе Украины и действительно принимал участие в войне против российских оккупантов, сообщает Rus.Postimees.

Для абонентов Для абонентов

"Россияне вообще отсюда быстро удрали, особых боев с ними у нас не было", - говорит 34-летний бородатый Арди об успешном наступлении украинских военных в северо-восточном углу Харьковской области, где российская армия в настоящее время отступила за реку Северский Донец, а украинские подразделения уже в некоторых местах вышли к границе России.

Арди, проживающий в Рапламаа, является одним из как минимум четырех граждан Эстонии, которые, по данным Postimees, в настоящее время в составе иностранного легиона украинской армии воюют против российских завоевателей. Например, в том же подразделении, в котором состоит и Арди, командиром отделения является русский парень из Пярну, который ранее работал в эстонской полиции.