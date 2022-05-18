Рассказ добровольца из Эстонии, воюющего в Украине

"Россияне вообще отсюда быстро удрали, особых боев с ними у нас не было", - говорит 34-летний бородатый Арди об успешном наступлении украинских военных в северо-восточном углу Харьковской области, где российская армия в настоящее время отступила за реку Северский Донец, а украинские подразделения уже в некоторых местах вышли к границе России.
Арди, проживающий в Рапламаа, является одним из как минимум четырех граждан Эстонии, которые, по данным Postimees, в настоящее время в составе иностранного легиона украинской армии воюют против российских завоевателей. Например, в том же подразделении, в котором состоит и Арди, командиром отделения является русский парень из Пярну, который ранее работал в эстонской полиции.