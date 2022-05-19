Чтобы смягчить последствия роста цен на электроэнергию, с 1 января по 30 апреля действовал ряд мер государственной поддержки для всех латвийских потребителей электроэнергии, в том числе не взималась плата за компонент обязательной закупки (КОЗ) и услуги системы распределения электроэнергии. Но сейчас эта поддержка закончилась, и нам остается только ждать, насколько большой счет мы получим в июне за потребленное в мае электричество.

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Ранее торговцы электроэнергией прогнозировали, что не все счета увеличатся, и хотя понятно, что часть категории "не все" относится к ранее заключенным выгодным договорам, другая часть связана с изменением привычек потребления электроэнергии. Итак, что мы можем сделать сами, чтобы эффективно использовать электроэнергию и, соответственно, сократить наши счета?