Чтобы смягчить последствия роста цен на электроэнергию, с 1 января по 30 апреля действовал ряд мер государственной поддержки для всех латвийских потребителей электроэнергии, в том числе не взималась плата за компонент обязательной закупки (КОЗ) и услуги системы распределения электроэнергии. Но сейчас эта поддержка закончилась, и нам остается только ждать, насколько большой счет мы получим в июне за потребленное в мае электричество.

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Ранее торговцы электроэнергией прогнозировали, что не все счета увеличатся, и хотя понятно, что часть категории "не все" относится к ранее заключенным выгодным договорам, другая часть связана с изменением привычек потребления электроэнергии. Итак, что мы можем сделать сами, чтобы эффективно использовать электроэнергию и, соответственно, сократить наши счета?

Анна Луизе Блодоне, специалист Центра энергоэффективности Elektrum, рассказала TVNET, что интерес людей к снижению потребления электроэнергии вырос в последние месяцы. Не существует единого рецепта, как это сделать, каждый должен оценить как состояние электрооборудования в доме, так и свои привычки использования, но первое, о чем спрашивают - используются ли светодиодные лампочки в элементах освещения дома. Блодоне сообщает, что светодиодные лампочки потребляют до 90% меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, поэтому жителям рекомендуется подумать о замене последних.