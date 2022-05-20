Я думаю, что единственное, что я могла сделать иначе, - это коммуницировать так, чтобы больше понравиться большинству людей, которые подписаны на меня в социальных сетях. Однако в то же время я не знаю, было бы это столь существенным, так как то, что я есть и остаюсь центристкой и не перевешусь вправо только потому, что идет война и хочется "более строгой руки", - это факт. Я не могу изменить свою сущность. (...). Плохо, что люди по-прежнему несут цветы к памятнику оккупации, но, если закон в тот момент, 9 мая, это не запрещал, то полиция не могла обеспечить, чтобы никто туда не шел. В свою очередь ситуация 10 мая стала чем-то совершенно новым, и этого не ожидала ни полиция, ни какая-либо другая служба. 9 мая я сама была на месте, как и в Центре оперативного управления, когда все более-менее шло по плану полиции, но 10 мая это абсолютно не происходило.