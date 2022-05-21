Несмотря на то, что американская модель и дизайнер Джилл Додд несколько лет делила постель любимого миллиардера с другими женщинами, она и сегодня говорит - я ни о чем не сожалею!

В восьмидесятые годы в мировых газетах часто звучало имя предпринимателя и торговца оружием из Саудовской Аравии Аднана Хашогги. Он часто попадал в скандалы высокого уровня. Например, в деле Иран - контрас, в котором Хашогги был посредником в обменен оружия на заложников, или был обвинен в помощи первой леди Филиппин Имельде Маркос в похищении 250 миллиардов долларов из госкассы. Аднан не был только лишь плохим мальчиком с миллиардами, он был известен как страстный охотник за бранчами, он организовывал роскошные вечеринки, чтобы искать все новых женщин для удовольствия. Его гарему позавидовал бы любой шейх в истории. Итак, история Джилл Додд...