В свое время культовый журнал "Сноб" писал: "Теперь все кому не лень перебираются в Латвию – это стало хорошим тоном и даже некоторым вызовом режиму". Времена тогда, конечно, были другие. Аннексия Крыма уже случилась, атмосфера между политическими властями накалилась, конкурс "Новая волна" – один из самых важных элементов присутствия мягкой силы РФ в регионе – покинул Юрмалу, но отношения между странами еще не дошли до точки кипения. На улицах Риги часто можно было увидеть российских звезд – актеров, певцов, режиссеров, известных бизнесменов, не говоря уже о журналистах, публицистах и блогерах, но тогда они приезжали, скорее, временно, а сейчас многие мигрируют или просто бегут, как, например, актриса Чулпан Хаматова или кинокритик Антон Долин.

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"Границы как бы захлопнулись – остались гуманитарные коридоры". Так выразился мой московский знакомый, перебравшийся в Лиепаю в мае – здесь у него небольшая квартира. Говорит – в Европу переехал насовсем. Он работает в логистической сфере.

С первого дня вторжения РФ в Украину Латвия перестала выдавать россиянам какие бы то ни было визы, кроме гуманитарных. При этом посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил, что число профессионалов, желающих перебраться из России в Латвию, исчисляется сотнями. Среди них художники, журналисты и представители других профессий. Посольство рассматривает каждый запрос индивидуально, и основание должно быть серьезным. В конце марта дипмиссия сообщила, что с 24 февраля латвийское посольство в РФ выдало 161 гуманитарную визу. Их получили журналисты, общественные и культурные деятели, в отношении которых на родине существовала угроза преследования, и члены их семей. Кроме того, 27 граждан России и Беларуси подали прошение о предоставлении убежища в Латвии.