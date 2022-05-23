Данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что в первой четверти этого года в Латвии было 443,4 тысячи получателей пенсии по возрасту, а средний размер пенсии по возрасту составлял 410,47 евро. Размер пенсии по возрасту жителя Латвии зависит от объема сделанных за годы работы взносов социального страхования и вовлечения в систему длительного социального страхования. Каждый работающий уже сейчас может узнать, какую пенсию он мог бы получить в будущем, но есть вопрос, сколько работающих в Латвии сейчас задумываются о том, как изменятся их доходы после завершения работы, чтобы, при достижении пенсионного возраста, не пришлось бы хранить зубы на полке или продолжать работать до самой смерти.

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В Латвии с 1 января 2014 года выход на пенсию в 62 года постепенно повышается на три месяца ежегодно - к 1 января 2025 года он составит 65 лет. В этом году возраст выхода на пенсию - 64 года и 3 месяца. В то же время с повышением пенсионного возраста повышается и пенсионный возраст для получающих преждевременную пенсию.