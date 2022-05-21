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Фото ⟩ С кладбища неожиданно исчез памятник советским воинам

В субботу вечером на кладбище Михкли обнаружили пропажу памятника советским воинам.

ФОТО: Erakogu

Памятник советским воинам, установленный в 1960-х годах, в минувшие выходные исчез с кладбища Михкли в волости Ляэнеранна, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Pärnu Postimees.

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По словам сторожа кладбища Маре Ряак, она узнала об исчезновении памятника утром 15 мая, когда об этом рассказал один из местных житель, спросив, знает ли она что-нибудь об этом.

По словам Ряак, она работала на кладбище в пятницу, 13 мая, и тогда еще расположенный в глубине кладбища памятник советским воинам был на месте. В субботу на кладбище провели две церемонии похорон.