Фото ⟩ С кладбища неожиданно исчез памятник советским воинам
Памятник советским воинам, установленный в 1960-х годах, в минувшие выходные исчез с кладбища Михкли в волости Ляэнеранна, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Pärnu Postimees.
Памятник советским воинам, установленный в 1960-х годах, в минувшие выходные исчез с кладбища Михкли в волости Ляэнеранна, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Pärnu Postimees.
По словам сторожа кладбища Маре Ряак, она узнала об исчезновении памятника утром 15 мая, когда об этом рассказал один из местных житель, спросив, знает ли она что-нибудь об этом.