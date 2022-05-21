Фото ⟩ С кладбища неожиданно исчез памятник советским воинам

По словам сторожа кладбища Маре Ряак, она узнала об исчезновении памятника утром 15 мая, когда об этом рассказал один из местных житель, спросив, знает ли она что-нибудь об этом.

По словам Ряак, она работала на кладбище в пятницу, 13 мая, и тогда еще расположенный в глубине кладбища памятник советским воинам был на месте. В субботу на кладбище провели две церемонии похорон.