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Эстонская военная машина набирает обороты

Suurõppuse Siil kogunemine Raadil

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Тысячи резервистов со всей Эстонии прибыли во вторник, 17 мая, на пункты сборов в Выру, Тарту и Луунья, чтобы в течение следующих полутора недель в условиях мирного времени принять участие в учениях Сил обороны Эстонии Siil 2022 ("Еж 2022"), пишет Rus.Postimees со ссылкой на Lõuna-Eesti Postimees.

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"Я пришел сюда сегодня в 9 часов утра, мы заполнили кое-какие бумаги, потом пошли на склад, со склада мы получили снаряжение, и вот как это здесь работает, — сказал резервист Кристьян Бергстрем на пункте сборов Раади в Тарту во вторник. - Это даже необходимо, чтобы немного проветриться. От чего угодно, от быта или развлечений".

"Прибывает все больше и больше резервистов, в основном пехотинцы, и к настоящему времени их здесь должно быть более пятисот, — сказал во вторник в полдень командир 2-й пехотной бригады полковник Тармо Метса. - Мы ждем здесь чуть меньше 2000 человек, поздним вечером мы надеемся собрать полные составы большей части отрядов, и тогда они двинутся дальше".