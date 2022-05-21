Непростое решение о введении локдауна в Шанхае, крупнейшего города Китая, потрясло мир. Спустя шесть недель, несмотря на резкое сокращение числа случаев инфицирования, локдаун Шанхая потребовал огромных затрат от города и его жителей. Учитывая, что вариант Омикрон имеет низкий уровень смертности среди вакцинированных, а большая часть остального мира была убеждена в том, что их стратегии должны перейти от локдаунов и ограничений на передвижение к массовой иммунизации, критики задаются вопросом, почему китайская политика нулевой терпимости к Covid-19 осталась неизменной.

Когда в конце 2019 года в Ухане впервые выявили Covid-19, Китай был плохо подготовлен к такого рода вспышкам заболеваний. Несмотря на созданный в 2002 году Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, он так и не был консолидирован и никогда не работал эффективно, несмотря на вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) на следующий год после создания. Таким образом, когда появился Covid-19 с его сравнительно более высоким уровнем смертности, у правительства Китая не осталось другого выбора, кроме как принять модель военного времени, в экстренном порядке закрыть город и мобилизовать дополнительные ресурсы (включая медицинский персонал).