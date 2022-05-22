LTV об участии Латвии в "Евровидении" после пяти лет невезения

Прошла неделя после финала 66-го Международного песенного конкурса "Евровидение" в Турине, Италия, где победу одержали представители Украины, группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Украинцы получили большую поддержку зрителей, чего нельзя было сказать о группе Citi Zēni — это уже пятый раз подряд, как представители Латвии не проходят в финал конкурса. Хотя и жюри LTV и зрители, единогласно признали, что мы прислали на "Евровидение" лучших, но в Европе решили иначе.

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12 февраля группа Citi Zēni с песней Eat Your Salad стала победителем национального отбора Supernova 2022, получив возможность представлять Латвию на 66-м Международном песенном конкурсе "Евровидение" в Турине, Италия.

"Зеленый образ жизни и любовь друг к другу - это главный посыл песни Eat Your Salad. Она привлекает внимание к таким темам, как экологичность и вегетарианская диета. Citi Zēni считают, что Латвя - это одно из самых зеленых мест в мире, поэтому мы и хотим представлять нашу страну на Евровидении", - говорилось в визитной карточке песни, выбранной Латвией.

Энергичное выступление, красочные костюмы и, видимо, зеленый месседж сработали в национальном отборе, и группа Citi Zēni завоевала единодушную поддержку как зрителей, так и жюри, поставившего парней на первое место.