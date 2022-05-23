В начале года я писал о тревогах по поводу перспектив финансовых рынков из-за массы серьезных неопределенностей, которые я перечислял, и многих других потенциальных рисков, которые тогда еще не были вполне ясны. Все это было уже после начала накапливания Россией войск на границе с Украиной, но до вторжения. Теперь же, после того как Россия развязала агрессивную войну, она оказалась практически полностью исключена из мировой экономики и рынков, а цены на энергоносители и продовольствие резко подскочили.

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Тем временем центральные банки западных стран существенно изменили свою позицию, отказавшись, наконец-то, от идеи, будто нынешняя инфляция – лишь временное явление, которое пройдет само по себе. Сегодня они сознательно ужесточают мировые финансовые условия (сокращают балансы и повышают процентные ставки), что усиливает циклическое давление на доходы домохозяйств и, следовательно, на экономику в целом.