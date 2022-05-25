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"Приготовил миску хлопьев и добавил 20 таблеток экстази". Что происходит с нашими детьми?
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Экстази, травка, ксанакс, ЛСД, грибы, амфетамин, водка, виски. Это лишь часть "арсенала" вызывающих привыкание веществ, которыми пользовался 16-летний подросток, прежде чем попал в поле зрения специалистов. И это не редкий случай - иногда дети начинают пить еще в возрасте 10-11 лет. Больница Гинтермуйжа - единственная в Латвии, где подростки с тяжелыми зависимостями проходят 30-дневный курс лечения. В очереди на оплаченную государством услугу приходится стоять несколько месяцев. Все специалисты утверждают, что "месяца мало" - подростки в программу попадают "запущенными", иногда - после нескольких лет употребления.