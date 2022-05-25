Экстази, травка, ксанакс, ЛСД, грибы, амфетамин, водка, виски. Это лишь часть "арсенала" вызывающих привыкание веществ, которыми пользовался 16-летний подросток, прежде чем попал в поле зрения специалистов. И это не редкий случай - иногда дети начинают пить еще в возрасте 10-11 лет. Больница Гинтермуйжа - единственная в Латвии, где подростки с тяжелыми зависимостями проходят 30-дневный курс лечения. В очереди на оплаченную государством услугу приходится стоять несколько месяцев. Все специалисты утверждают, что "месяца мало" - подростки в программу попадают "запущенными", иногда - после нескольких лет употребления.

"Как-то попробовал "марки", словил "трип" - посмотрел на друга и увидел, как у него вылезают рога. Понял, что это бэд трип, и начал ржать с этого. С тех пор больше не принимал. Грибы на меня совсем не действовали. Не мог остановиться, принимал каждый день - три дня подряд был "под экстази". После этого была сильная депрессия. Так прошла неделя. Встал на ноги, приготовил миску хлопьев Kellogs и добавил 20 колес экстази. Съел, и это был передоз. Толком не помню, что произошло, но мне показали видео, на котором я вел себя неадекватно. Не хочу говорить о том, что видел.