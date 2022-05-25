Лео из SEVER: чудесное спасение и неожиданная популярность

Для абонентов

ФОТО: личный архив Лео Кореневского

Безграничная любовь к пению

Петь Лео начал еще в раннем детстве - сколько он себя помнит. Родителям так нравилось, что исполняет их чадо, что они то и дело записывали фрагменты импровизированных выступлений сына на кассету. Он помнит, как им нравилась его версия песни про черного кота: "Горлопанить я любил всегда... Сколько себя помню, но серьезно заниматься пением я никогда не планировал".

На уроках музыки в начальной школе его хвалили учителя. Но какого-то осознания, что это может перерасти во что-то большее не было. Первая такая мысль у Лео Кореневского появилась в 2009 году. Тогда он со своей дебютной группой записывал три песни в подвальной студии, недалеко от Памятника латышским стрелкам: "Я не помню, как звали чувака, который нас записывал, но он тогда меня похвалил, а я понял, что у меня и впрямь неплохо получается". Это сейчас он осознает, что до уровня "неплохо" было еще очень и очень далеко, но тогда в далеком 2009, эта похвала его вдохновила на новые свершения и проекты. Тогда появилась первая уверенность в себе, как в вокалисте. Это дало ему своеобразный толчок и желание продолжить.

"Назывался тот подвальный проект A Million Light Years, а играли мы альтернатив рок. Правда, он был довольно непримечательный. Сложно описать, на что это было похоже, скажу только, что на первой репетиции мы играли каверы на 30 Seconds To Mars, My Chemical Romance, Papa Roach и Guns N' Roses", - вспоминает Лео, отмечая, что именно на такой музыке и были его первые шаги в вокале, а практиковать пение он начал с песен Metallica и Linkin Park.

"Пел в душе, доставал соседей", - смеясь добавляет Кореневский.

ФОТО: личный архив Лео Кореневского

"Кстати, я второй раз взялся за гитару! Знакомлюсь с творчеством Эда Ширана. Может даже сниму пару каверов для TikTok", - признается Лео.

Видео: SEVER - Static Scream

Брутальный красавец на латвийской сцене

Если обратиться к прекрасной половине почитательниц группы SEVER, то они с придыханием будут говорить о Лео. Каждый концерт в первом ряду можно сразу вычислить девушек, которым харизматичный вокалист запал в душу. Внешне его можно сравнить с Конором МакГрегором.

Падение с балкона

Несчастный случай, произошел с Лео в 2016 году, еще до карьеры в группе SEVER.