Во время, когда информация доступна практически каждому и в интернете есть все, кажется очень своеобразным использовать в предвыборной агитации такой архаичный обрывок как прославляющая партию газета, причем за пределами глубоких сел. С другой стороны - потенциальные избиратели конкретной партии действительно могут быть людьми, которые не знают и не имеют пользоваться интернетом, так что, возможно, это целенаправленный трюк знатоков рекламы, как донести слова до своих 2% электората.

Для абонентов

Речь, конечно, о газете партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" (LPV), которая недавно неожиданно заспамила почтовые ящики большей части жителей Латвии. Так как я абсолютно уверен, что большая часть экземпляров упала в мусорные контейнеры или под дрова в печь, я решил это издание прочитать за вас и предложить короткую рецензию.

Нужно сказать, что не разочаровала уже первая страница газеты - наверху у нее название: "Латвия Первая, Объединим народ Латвии!". Это довольно иронично, так как уже строчкой ниже - призыв голосованием поддержать только "естественные семьи", что делит народ на правильных и неправильных. Так как без вранья не удалось обойтись уже в первых трех строчках, где на самом деле название с подзаголовком, или, если точно, 11 слов, было ясно, что дальше будет только лучше.