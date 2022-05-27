Почти сорок лет несправедливости, около 60 000 жертв, 90% из которых женщины, многотысячные компенсации и дискриминация по признаку расы, национальности, интеллекта, психического здоровья, экономического и социального положения. Это история о программе стерилизации, проводившейся шведским правительством в стране с 1934 по 1976 год. Почему это случилось, кто были жертвы, что помогло это отменить и чему это может нас научить?