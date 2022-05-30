3 мая 2022 года исполнилось 15 лет с тех пор, как во время семейного отпуска в Португалии пропала трехлетняя Мэдлин Макканн. Прокурор уверен, что признанный в апреле подозреваемым убил Мэдлин, сообщает CNN. Предлагаем увидеть место, где провела роковой вечер семья Макканн.

Для абонентов

Семья Макканн отправилась в отпуск в путешествие в Португалию. Девочка 3 мая 2007 года пропала из квартиры на португальском курорте Praia da Luz в регионе Алгавре и до сих пор не была найдена. Ее родители Кейт и Джерри Макканн уверены, что "совершено ужасное преступление".