С начала войны в Украине критиковать правящую власть в России стало ещё опаснее. Многие спортсмены не позволили себе нарушить эту "заповедь" и стараются избегать разговоров о Кремле. Однако некоторые российские звёзды спорта не молчали и выступали с критикой жёсткого режима Владимира Путина. Кто эти герои, которые не боятся злого хозяина?

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Ряд лучших российских хоккеистов, таких как Александр Овечкин и Евгений Малкин, годами не стеснялись выражать в СМИ поддержку лидеру своей нации. Второй самый высокооплачиваемый игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ещё до начала войны выражал радикально иное мнение о Путине. Это звезда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин.

В 2019 году зять бывшего главного тренера сборной Латвии Олега Знарка не побоялся высказать мнение о ситуации на родине. Один из самых результативных игроков НХЛ в часовом интервью журналисту Александру Головину открыто указал на недостатки и царящий в России хаос.

"Для меня это больная тема. У нас беспредел творится, закона нет, свободы слова нет. В целом мне Россия нравится, я - русский человек, здесь мои друзья и родные, но в стране сейчас такая атмосфера, что настраивают всех против всего мира", - сказал Панарин.