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Из Эстонии высланы 85 граждан России

Нарва. Эстонско-российский погранпункт.

ФОТО: Konstantin Sednev

С 24 февраля, с момента вторжения России в Украину, Департамент полиции и погранохраны депортировал из Эстонии 85 граждан России, а запрет на въезд получили 605 граждан РФ, пишет Rus.Postimees.

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По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в период с 24 февраля по 23 мая этого года из Эстонии было выслано 85 граждан России, из них 73 на основании предписания о добровольном выезде и 12 на основании предписания о принудительном выезде с территории ЭР. "Например, у людей нет законных оснований находиться в Эстонии", - уточнила Сепп причины депортации.

За этот же период запрет на въезд был выдан 605 гражданам Российской Федерации. "Основная причина связана с коронаограничениями, а затем следуют нарушения условий въезда: отсутствуют соответствующие документы, которые оправдывают цель и условия поездки, или нет визы или вида на жительство", - сообщила представительница Департамента полиции и погранохраны.