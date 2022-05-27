Как снять мультфильм про войну, чтобы его понял каждый? Интервью с отцом Масяни Олегом Куваевым

- Во-первых, для своих детей. Моим сейчас 12 и 13 лет, и они уже пытаются осмысливать мир кругом. Естественно, смотрят TikTok и Instagram, видят новости, и им дальше интересно, что вообще происходит в мире. Разобраться самостоятельно в новой реальности очень трудно. Тем более, что, если ты попытаешься сам получить незнакомую информацию, ты сразу попадешь в мутный поток всего на свете сразу. И информации, и дезинформации, и пропаганды, и просто глупостей. Кроме того, мульт делался ещё и потому, что есть такой примитивный уровень объяснения, как обращение к некой базе, к основам. Многие люди спорят про условные «восемь лет», про Ирпень, или Бучу, то есть не понимают предпосылок, тонут в деталях. А стоит посмотреть на общую картинку. И я обращаюсь специально к принципу объяснения, когда взрослый говорит с ребёнком.- Да. И каждый раз ведь невозможно начинать диалог с азбуки. Было желание в этом мульте закончить уже с азбучными вещами, двигаться дальше. И детям в итоге понравилось. Я специально не вставил туда ни одного ругательного слова, хотя тема была такая, что это было трудно сделать (улыбается). Но я немного замудрил с СССР… Для современных детей это что-то совсем уже древнее. После первобытно-общинного строя сразу и был СССР (смеется). Может быть, рассказ в этой серии надо было начинать не с СССР, а чуть позже. Но нельзя было этого не сказать, объясняя, как некто хочет что-то вернуть. Дети немного скучали на теме СССР: "Вообще не знаем, что это такое было. Это было до войны, или после, и какой войны?". Были компромиссы в работе. Детям нужно объяснять просто: война - это плохо. Но фильм для всей публики, поэтому и про СССР осталось. Но естественно, там всё изложено предельно простым языком, с кучей допущений и обобщений. Именно поэтому такая форма – рассказ детям.- Да-да. У меня оба ребёнка работают на озвучке обоих детских персонажей. Мало того они сделаны были так удобно, как раз сто бы не нанимать никаких приходящих, а эксплуатировать своих на халяву, за батончик "Сникерса" (смеется). Очень удобно. И дети очень любят это дело. Они сволочи читают сценарий, смотрят у кого больше реплик, а потом срутся из-за этого (смеется). Я даже одно время исключил их из реплик, потому что ссорились у кого слов больше в кадре. Была прошлогодняя новогодняя серия, где ребенок много озвучивал. И только один из двух. Серия трогательная такая. Ребенок до сих пор в восторге всем показывает и переводит. Получился хороший и приятный эксперимент для развития человека вообще.